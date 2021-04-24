新北市金山財神爺公益協會今（24）日於金山青年活動中心辦理親子淨灘、闖關「當我們玩在一起」家庭教育公益活動，本次活動為連續第2年辦理，今日活動報名踴躍，吸引新北市各區學校近100組家庭報名超過300人參加，透過親子淨灘及趣味闖關寓教於樂的方式，傳遞正確的家庭及環境保護觀念，即便家長不擅於環保議題，也可透過活動與子女一同學習、成長，促進親子間情感。

參加活動的萬里國小家長陳雨虹說：「實際淨灘後才深深發現，生活中的垃圾會一直留在環境裡不會消失，不僅造成髒亂，也會影響海洋生物的生存」；學生王至聖也說：「未來在生活中會盡量少用塑膠品，為海岸環境帶來一片美麗淨土」。

新北市金山財神爺公益協會今（24）日於金山青年活動中心辦理親子淨灘、闖關「當我們玩在一起」家庭教育公益活動。（新北市金山財神爺公益協會提供）

新北市金山財神爺公益協會今（24）日於金山青年活動中心辦理親子淨灘、闖關「當我們玩在一起」家庭教育公益活動。（新北市金山財神爺公益協會提供）

金山財神爺公益協會理事長蔡蒼明表示，這是一個極有意義的活動，經由淨灘及闖關的活動，有效的增進親子間的感情，除讓社區民眾能更了解環技及家庭教育的重要外，也呈現金山財神廟慈善會及金山財神爺公益協會致力於弱勢照顧、地方關懷、教育扶助的功能！

金山財神爺公益協會榮譽理事長暨金山財神廟慈善會理事長黎清美表示：「家庭教育是一切教育的基礎」近年來台灣社會的亂象令人憂心、傷心。一連重大事件駭人聽聞，本活動遵循鑽金宮五行財神旨意推廣親子活動，提醒父母除了擔心子女身體上的意外安危外，更應該正視其對子女的家庭教育的責任與道德觀念的培養。

新北市金山財神爺公益協會今（24）日於金山青年活動中心辦理親子淨灘、闖關「當我們玩在一起」家庭教育公益活動。（新北市金山財神爺公益協會提供）

新北市金山財神爺公益協會今（24）日於金山青年活動中心辦理親子淨灘、闖關「當我們玩在一起」家庭教育公益活動。（新北市金山財神爺公益協會提供）

主辦學校之一的新泰國小校長許恒禎談到：「本次活動除規劃淨灘之外，結合大地戶外運動、益智解謎的「親子闖關趣」也是一大賣點，共計設置10關戶外小遊戲，讓爸爸媽媽跟著小朋友一起合作，在金山青年活動中心園區內穿梭，靠親子們的智慧和體力，同心協力完成任務」。

現代生活裡忙碌的步調與緊湊的節奏，今日活動主軸「當我們玩在一起」親子間透過遊戲體驗建立信任關係及安全感，成功提升親職及家庭功能。

(中時 )