中油第三天然氣接收站興建與藻礁保護爭議，行政院擬採「三接往外海推不超過環評範圍」方案，至於三接往外推一公里是府的底線？總統府發言人張惇涵今受訪表示，現在行政院包括經濟部都在努力研究任何可行的替代方案，追求最大公約數，就是對能源轉型影響最小，對藻礁保護更多的方案，他們還在努力做這件事。

藻礁公投領銜人潘忠政今發聲明，藻礁公投主文已定案，不容許改變；被問到地球公民基金會聲明提到，三接是必然，也願意接受可行性評估；是不是潘忠政一人一直有意見？張惇涵說，潘老師的評論必須做個解釋，蔡總統上任後，把馬政府核定的232公頃縮小到23公頃，他們要與更多的環保團體、學者專家找到保護藻礁跟能源轉型的雙贏方案，這些努力的人應該是解決問題的人，這些努力也會繼續下去。

他強調，環保跟環保有權衡，不會是零和，三接跟藻礁的保育也不是零和的；希望大家都不要排斥任何方案的可能性。

此外，對於總統何時去看藻礁？張惇涵說，總統府的幕僚單位一直有在規劃，用合適的時間、用合適的方式到實地去了解，那目前都在變化當中，合適的時間、合適的方式是我們方向，規劃成案之後，會跟大家報告。

針對藻礁議題，張惇涵受訪指出，經過前兩天的會議之後，他們態度很清楚，那天的會面不會是溝通的結束，而是面對面溝通大家共同努力的一個新的開始。

他說，現在包括很多的環保團體、專家學者、公民社會都不斷的希望，能夠找出一個對能源轉型影響最小、對藻礁保護能夠更大的一些雙贏的方案。希望大家都不要排斥任何方案的可能性，目前政府各部門也在積極研究當中。

他說，今天看到詹順貴寫的一篇文章，感觸很深，環保跟永續發展不是零跟一百兩個極端選項，要從零跟一百間找到更多平衡點，所謂永續發展就是在供電穩定、能源轉型跟生態保護間找到更多的平衡點，才能往前走。

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(中時 )