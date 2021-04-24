動力火車將於7月24、25日在台北流行音樂中心舉辦「都是因為愛世界巡迴演唱會」，2場演出共9000張門票，今（24日）開賣不到一分鐘就火速售磬，許多沒搶到票的粉絲哀嚎留言「以為是在搶蔡依林的票」、「難買到懷疑人生」，還有人苦中作樂搞笑表示「火車票這麼難買台鐵不用出來面對嗎」，今剛從澎湖演出返回台北的動力火車，一下飛機得知票房完售好消息，興奮直呼：「太開心啦！這對我們來說真的是件很了不起的事。」至於會否加場？動力火車表示：「會和公司討論加場的可能性，但我們就必須儲備更多體力。」誓言有幾場就會用生命唱幾場，安撫向隅的歌迷，請大家靜候消息。

動力火車近日為專輯與演唱會馬不停蹄投入宣傳工作，日前發片記者會後隨即飛往澎湖演出、一刻不得閒，隨興樂天的他們不以為苦，懂得找樂子讓自己開心，行程中兩人一搭一唱哼起〈外婆的澎湖灣〉，打趣說：「每次來到澎湖都好開心，而且都會有想去找那位老船長的衝動。」工作人員還準備了當地美食慰勞辛苦的兩人，顏志琳配著海景大嗑海鮮，滿足直呼：「這裡有濃濃的度假氛圍，感覺這趟不像是來工作而是來玩的，有喘口氣的感覺。」對冰品難以抗拒的尤秋興則每每到訪澎湖絕不會錯過仙人掌冰。

動力火車7月演唱會門票今開賣隨即秒殺。（華研提供）

動力火車此次在海灘開唱，幸運碰上好天氣，也如願吃到仙人掌冰，尤秋興和顏志琳不改幽默本色說：「這次陽光、沙灘、仙人掌（冰）都有收集到，就只差那一個老船長了！」並透露相當喜歡澎湖令人放鬆的環境和海鮮美食，期待忙完演唱會後能夠安排一趟和家人的澎湖玩樂之旅。

(中時 )