太魯閣號又出包！工人突衝出遭撞傷 總統府：台鐵改革刻不容緩

新北市長侯友宜接受媒體專訪提到，中央除應明確宣示碳中和目標，也要說明達成目標的路徑，尤其再生能源配比，讓企業有所準備，否則下場就是企業出走；總統府發言人張惇涵受訪表示，未來會跟社會多溝通，希望台灣在2050淨零轉型的過程，政府及台灣社會共同參與達到這個目標。

張惇涵說，第一個要講的是，如果從去年的碳排放量，90％以上是能源部門，也就是說，蔡總統在2016年上任後，全力啟動的能源轉型，正式邁向2050年淨零轉型很關鍵的基礎。

他說，從幾個例子也可以實際看到，政府在處理減碳排的部分，有很明確的成果，以中火為例，2020年使用量大減了600萬頓。空污排放量減少了六成，也看到離岸風電從無到有，第一座離岸風電已經開始商轉。

他還說，也看到假日用電尖峰時期，綠能、太陽能發電已經可以超過核電廠一部機組，總統在今年元旦也宣示，台灣要朝向2050淨零排放的方向後，行政院也已做新路徑的評估，未來會跟社會多溝通，也希望台灣在2050淨零轉型的過程，不僅是政府要努力，也希望台灣社會共同參與達到這個目標。

(中時 )