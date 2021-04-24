今年回歸日職樂天金鷲隊的「神之子」田中將大，今天再度先發迎戰埼玉西武獅，失掉唯一分數就是被台灣好手吳念庭敲安，終場樂天以2比1勝出，田中將大奪下相隔2755天的日職勝投，也是他日職生涯第100勝。

田中將大17日本季首度一軍登板，面對日本火腿隊先發5局、挨2轟、失3分承擔敗投，除了挑戰日職百勝失利外，也中斷跨季28連勝的紀錄。

今天田中將大暌違2729天在樂天主場登板，這也是他重返日職後首度在東北地區鄉親面前比賽，獲得全場球迷熱烈歡呼，最終他在6局投球中用68球，投出4次三振、1保送，被敲3支安打，唯一失分就是在3局上被吳念庭敲出帶有打點的安打。

田中將大退場後，第7局交由台灣好手宋家豪接手，雖然一登板就被中村剛也敲安，但他立即回穩，連抓3個出局數，此役中繼1局、無失分。

吳念庭則是2打數1安打，另有1打點，加上今天已是連7場有安打，本季打點累積14分，打擊率也上升至2成90。

(中時 )