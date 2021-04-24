天后蕭亞軒（Elva）2019年認戀小16歲男友黃皓，最近愛狗如命的蕭亞軒驚爆被狗咬傷，傳黃皓也受傷，但傷勢比較輕，黃皓的IG停在上月16日，網上傳出小倆口感情疑似生變。昨(23日)蕭亞軒曬出和帥男的浴袍照合影，仔細看發現是黃皓，間接宣告兩人感情依舊，網友則虧：「我還以為換男友了」。

蕭亞軒過往男友名單一字排開都帥氣有型，她曾認戀百億小開男友石正祥（Elroy），也和王陽明、混血巴西男模李安卓、模特兒白梓軒、周湯豪等人傳緋聞，最轟動的是因《那些年，我們一起追的女孩》走紅、小她12歲的柯震東，兩人被拍到在國父紀念館約會，分手後一度傳出交惡，但兩年前蕭亞軒公開和黃皓交往，當時柯震東替蕭亞軒說話，直指：「網路呀網路！一個女生公布戀情需要很大的勇氣！能祝福就祝福！有什麼好罵的，正能量一點吧！」，可見兩人關係轉好。

蕭亞軒公開傷疤。（圖／翻攝自hsiaoelva IG）

蕭亞軒認戀黃皓後，不僅邀他拍攝自己MV，也一手打理起黃皓的演藝事業，但不久後就傳出黃皓因壓力過大吐血送醫，對此，蕭亞軒受訪承認對男友太嚴苛，自己開始對男友事業學會放鬆，畢竟健康最重要，兩人互動也越來越像老夫老妻自在。

蕭亞軒久違曬與黃皓合照。（圖／翻攝自hsiaoelva IG）

今年過年期間，蕭亞軒驚傳被愛犬咬傷，本月中她才首度公開傷勢照片，可見她嘴角到臉頰部位出現一長條傷疤，看來令人心疼，外界也關心她和黃皓感情近況，昨她久違曬出與男友合照，兩人都穿著浴袍，甜蜜貼臉，網友見此鬆了口氣，有人稱第一眼看到照片誤以為換男友了，其他人則說：「好久不見的姐夫」、「要一直幸福」、「這甜度太喜歡了」。

(中時新聞網)