翁立友日前推出台語專輯《放你飛》，雖之前遭雞排妹（鄭家純）指控性騷擾，但他人氣不受影響，目前已接20場活動、粗估吸金800萬。他昨晚出席「桃園熊讚飛鴿傳愛」公益演唱會，演唱一連串金曲，粉絲擠爆現場，即將到來的母親節當天也是他46歲生日，翁立友提早許願：「平安與健康是最大的心願，當然希望能終結單身。」唱片公司透露，製作公司正申請中，翁立友今年可望二度攻蛋，他開心表示：「睽違4年，抱歉讓粉絲等了許久，很期待再次迎接挑戰。」

翁立友演出滿檔人氣旺，但心中仍有遺憾，「年過40後總被老媽催促著婚姻大事，這些年老媽也不再催促了，換我開始著急了，覺得如果能有一份姻緣，人生比較不孤單，將能更圓滿些，因此現階段對我而言，工作上我很珍惜，感情更希望能遇到好姻緣」；他表示這2年因為疫情不能出國，空出較多的時間留在台灣，姻緣機會應該會大增，自認有感覺幸福即將到來。至於即將歡度46歲生日，翁立友笑說：「今年我的生日恰巧與母親節同日，其實我家是不過節日的，因為我深信如果有心，每天都是佳節。」

翁立友人氣不受之前風波影響，商演邀約不斷。（豪記唱片提供）

(中時 )