中國外交部長王毅昨晚與美國的智庫組織對外關係委員會視訊會議；王毅警告美方，打台灣牌是玩火的行為；總統府發言人張惇涵今受訪表示，維持區域的和平穩定，有賴區域內所有國家各方面集體投入。
張惇涵指出，台海的和平穩定已經從兩岸關係提升到區域議題，甚至是全球關注的焦點，維持區域的和平穩定有賴區域內所有國家各方面集體投入。
他說，呼籲北京當局，要善盡區域成員負責任的角色，台灣立場很堅定，我們會跟共享自由民主人權價值理念相近的國家，持續深化合作，共同維護台海及印太區域的和平穩定跟繁榮發展。
(中時 )
中國外交部長王毅昨晚與美國的智庫組織對外關係委員會視訊會議；王毅警告美方，打台灣牌是玩火的行為；總統府發言人張惇涵今受訪表示，維持區域的和平穩定，有賴區域內所有國家各方面集體投入。
張惇涵指出，台海的和平穩定已經從兩岸關係提升到區域議題，甚至是全球關注的焦點，維持區域的和平穩定有賴區域內所有國家各方面集體投入。
他說，呼籲北京當局，要善盡區域成員負責任的角色，台灣立場很堅定，我們會跟共享自由民主人權價值理念相近的國家，持續深化合作，共同維護台海及印太區域的和平穩定跟繁榮發展。
(中時 )
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