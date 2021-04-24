高傲的人總會活在自己的世界，認為自己是大爺，更會瞧不起他人，搜狐網命理專欄點名，獅子座、天蠍座及雙魚座的人最目中無人，不僅個性霸道自大，更總是喜歡發號施令，認為沒有任何人可以比得上他們。

▍1. 獅子座

獅子座本身性格自大高傲，瞧不起任何人，對於獅子座來說，全世界只有他們自己最厲害，沒有人可以比得上，所以總是一副高高在上，蔑視一切的態度，也會對別人品頭論足，還喜歡採取蠻橫的方式發號施令，不管對方的願意，就把自己的想法強加在別人身上，因此獅子座有時候很招人討厭。

▍2. 天蠍座

天蠍座是一個愛恨分明的星座，對待自己信任的伙伴，恨不得把所有都給對方。但是對待不熟的人，天蠍座就會變得高冷，不會給陌生人好臉色看，孤僻的性格會讓人產生不好相處、很難接近的錯覺。另外，天蠍座不喜歡麻煩別人，所以不會將內心的感受表達出來，他們總是一副事不關己的模樣，把自己高高掛起，心高氣傲是天蠍座的常態。

▍3. 雙魚座

雙魚座的人外表十分冷酷，不喜歡和別人說太多的話，但他們內心卻是比較脆弱、易受傷的，甚至有點玻璃心，別人說一句重話或批評就很容易讓他們感到難過很久，當他們受到別人批評的時候，會感到非常地手足無措，不知道該怎麼辦，更害怕對方討厭自己，進而變得非常抑鬱寡歡，相當難接近。

(中時新聞網)