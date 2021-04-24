屏東縣高樹鄉公所24日舉辦「高樹鳳芋節」，行銷鄉內的鳳梨、芋頭，鄉公所也準備1000顆鳳梨免費送給參與民眾。今年雖然遇到乾旱，但水源豐富的高樹鄉不受影響，鳳梨、芋頭都長得很好，芋頭也因中部芋頭因乾旱生長不好，反而受惠價格飆漲。

高樹因地理環境得天獨厚，生產優質的農特產品，其中鳳梨、芋頭、蜜棗並列為「高樹三寶」。高樹鄉鳳梨種植面積超過800公頃，芋頭則有350公頃，僅次於台中大甲，是全台第二大芋頭產地。

屏東縣高樹鄉公所24日舉辦「高樹鳳芋節」活動，鄉公所準備1000顆鳳梨由鄉長王樹圍免費送給參加民眾。（高樹鄉公所提供／潘建志屏東傳真）

鄉公所24日舉辦高樹鳳芋節活動，以「高樹金旺，芋你作伴」為主題推廣鳳梨、芋頭，除了摸彩及表演活動，鄉公所也準備1000顆鳳梨，由鄉長王樹圍免費送給參加民眾。

王樹圍說，高樹的土質為半砂質紅土，加上充足的日照，生產出的鳳梨果肉甜，口感極佳。高樹也位於水質水源保護區，大武山脈流下清澈乾淨泉水、微酸土壤和溫暖氣候，很適合芋頭生長，芋頭口感鬆Q、色帶粉紅、香氣濃郁。

屏東縣高樹鄉是全台第二大芋頭產地，芋頭口感鬆Q、色帶粉紅、香氣濃郁。（潘建志攝）

王樹圍還說，雖然今年大陸不進口台灣鳳梨，不過在中央、地方政府協助下，加上國人大力支，至今鳳梨並未出現滯銷情形。農民簡瑋良說，今年中部乾旱特別嚴重，大甲芋頭因此長不好，商人因此都到高樹採購，目前產地價最高達每台斤30多元，比往年的10幾20多元高非常多，是近10年來最好價。

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