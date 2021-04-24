華航40多歲印尼機師在澳洲確診新冠肺炎後，小孩、同事也接續確診，感染源指向曾一起赴台北清真寺的機師同事案1091。專家表示，案1091在加強版自主健康管理期間，參與400人宗教活動，理應向華航通報，華航也有阻止的責任，此案凸顯機組員管理不周。另此案檢疫5天採檢驗不出陽性，如今卻放寬為3天檢疫真的太短，呼籲至少要改回5＋9舊制。

案1091日前自美返台後，完成5天檢疫並接受採檢，檢驗陰性後隔日就發病，在9天加強版自主健康管理的第1天就到台北清真寺參與400人活動，並與在澳確診機師及機師小孩一同驅車回家。指揮中心研判，機師及小孩可能是由案1091在車上時傳染。

中國附醫感染管制中心副院長、傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬表示，案1091在加強版自主健康管理期間外出，且前往人潮擁擠的場所，理應向航空公司回報，且航空公司也有阻止的責任。此次機師和小孩確診，除了案1091本身就不該去清真寺外，亦顯示航空公司對機組員的管理不周，這相當危險。

與此同時，黃高彬表示，案1091檢疫天數達5天，卻因潛伏期問題，無法在期滿時被發現確診，指揮中心近期又因機組員反映檢疫天數太長，要求鬆綁，15日起改為3天檢疫、11天一般版自主健康管理，這樣的規範太鬆，3天的檢疫真的太短。他建議指揮中心至少要改回原來的5天檢疫、9天加強版自主健康管理，減少個案被遺漏的機率。

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(中時 )