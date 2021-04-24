工人又違規? 未通報闖月台遭太魯閣號擦撞│中視新聞 20210424

台鐵今（24日）上午又再次發生包商違規施工，405次太魯閣號8時45分行經宜蘭武塔車站時，撞上一名違規跨越鐵軌的工人，造成列車急煞，台鐵對包商重罰30萬元。據了解，包商相關人員稍早前往醫院探視受傷工人，面對媒體追問為何沒通知就施工，則表示通通不知道，僅說有事去問長官。

宜蘭縣消防局22日上午接獲民眾通報，指稱武塔火車站有人員遭貨車擦撞受傷，請求支援，而救護人員趕往現場救護後，初步釐清為一名施工工人在進行月台加高工程時，擅闖軌道，到場後已緊急將其送醫，工人胸部疼痛、頭部4公分撕裂傷，左肩骨折等，所幸意識清楚生命無大礙。

鐵路警察局花蓮分局表示，當時現場工人有5人，上午8時5分左右進入武塔車站施工，其中52歲的王姓工人，在8時45分左右因跨越軌道被撞上受傷。調閱監視器發現，王姓工人當時疑似貪圖方便，從施工的第2月台直接跨越軌道到第1月台取工具。

鐵路警察局花蓮分局長謝明順指出，武塔站正進行月台加高工程，假日理應為停工狀態，將調查工人為何到場施工，此外，工人因擅自跨越軌道，已涉及公共危險罪，將依鐵路法第57項第2條，開罰1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

稍早，施工工人所屬之包商相關人員前往醫院探視，媒體追問為何沒先通報就到場施工，該包商則不願回應，僅說，「長官有交代，我們不能回應，有事直接去問他」。

(中時新聞網)