南一中學生蹲街撿菸蒂爆紅 安平區「淨街」2h結果超驚人

台南一中與家齊高中共4名高中生號召舉辦「探得無菸」撿菸淨街活動，24日全市共吸引500人響應，1個小時撿出12萬5000根菸蒂，學生盼活度喚起全民重視菸蒂汙染問題。

台南市4名高中生號召200名高中生24日響應撿菸淨街活動。（台南市環保局提供／程炳璋台南傳真）

台南一中學生楊子賝、陳俊哲、李知器與家齊高中女同學林彤芸4人，日前計畫效法台北市立第一女子高級中學曾發起的減菸行動，在台南市號召14所高中共200名學生24日下午2時至3時上街撿菸，主場地以中西區觀光景點河樂廣場為主。

活動前，楊子賝先在鬧區嘗試持筷子撿拾水溝蓋內菸蒂，被路人拍照上傳網路，大讚「這孩子教養好」，令他意外爆紅，在外界追問下，4人淨街計畫提前曝光，並受到學校表揚。

不少民眾表達願意參與學生的減菸淨街計畫，台南市環保局與學生團體合作，24日同步在全市37個行政區發動撿菸淨街，民眾可上網查看路線，自行參加。

學生的義行獲台南市長黃偉哲稱讚，進一步宣布6月1日起台南市連鎖超商、連鎖咖啡店的騎樓、走廊全面禁止吸菸，影響力更加發酵。

台南市環保局鼓勵全市民眾同步響應號召，一同出門響應快閃淨街，37區清潔隊一起出動配合，24日共有500人參與，其中河樂廣場齊聚200多人（學生加清潔隊員），同學各穿著學校制服到場，還製作宣導標語與招牌，呼籲社會大衆重視菸蒂對環境的危害。

台南市環保局長謝世傑24日與學生一起在社區撿菸，總計全市1個小時共撿出12萬5000根菸蒂，他頒發「學生服務學習時數認證」給參與學生，感謝同學愛護環境的心意。

每年全球亂扔的菸蒂以海灘、街道、水溝、花圃等處最常見。台南市環保局提醒，丟棄菸蒂會造成水資源汙染、動物誤食，是容易被忽略的重要環境議題。

4名高中同學表示，起初計畫構想是一起改良菸蒂內容物，來減少對環境的汙染，卻發現高中生的能力與資源有限，決定改辦大型撿菸蒂活動，盼藉由群眾力量擴大影響力，喚起民眾重視菸蒂汙染環境問題。

(中時 )