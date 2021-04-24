獨／害腦死教練無證照 柔道館現況影片曝光當地人這樣說

台中市豐原區7歲黃姓男童，本月21日在校外上柔道課，疑遭教練學長重摔後，男童當場嘔吐昏迷送醫，迄今仍在醫院加護病房治療，盧秀燕24日趕赴豐原醫院探視男童，關懷慰問家屬，並致贈慰問金，男童的姑婆一見到市長盧秀燕探視，當場痛哭失聲，呼喊「還我們一個公道！」，情緒激動。

男童的姑婆說，孩子很乖，孩子會這樣根本是故意的，請市府幫幫忙，盧秀燕緊握著男童姑婆的手，不斷安慰說，「大人要比孩子更堅強」，一旁親友直喊孩子很無辜，幫家屬主持公道。

豐原醫院24日指出，黃姓男童狀況未好轉，腦壓過高，仍持續治療觀察。男童的父親指出，男童目前腦壓還是很高，他擔心孩子腦部嚴重受損，日後若復健路漫長需龐大醫療費用，會拖垮1個家庭，相當無奈。

市長盧秀燕（右）24日趕赴豐原醫院探視男童，關懷慰問家屬，並致贈慰問金。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市長盧秀燕表示，整起案件仍由檢察官在偵辦當中，事情發生後，身為男童的家長們一定要勇敢，司法目前已經介入相信會有結果；另因這是罕見案件，市政府可以適當提供法律協助，孩子以堅強的毅力仍在奮力搏鬥，要有信心，請大家給他祈禱打氣。

(中時 )