台灣是一個美麗的寶島，福爾摩沙的美，用於台灣這片充滿人情味的沃土跟美食之國ㄧ點都不為過，外國人對於台灣的便利與富饒有著相當大的喜愛，因此《移民臺灣》這本深入淺出能輕鬆閱讀的工具書，就因此誕生了。

此書內容將外國人、香港、澳門居民、大陸人民等外籍人士來臺的各種規定分篇、分節詳細整理並逐項介紹、說明；更網羅了移民署、領務局、勞動部、投審會、陸委會、海基會等各政府機關辦理移民的相關訊息之外，其中包含國人聘僱外勞的資訊，也廣泛為讀者從不同面向匯整出各類移民所需的申辦資料，對於有聘雇外勞需求的民眾與代辦移民相關業務的機構及旅行社跟想移民來臺灣的人來說，是一本非常實用又便民的「移民工具書」，因此創下瘋預計的佳績。

本書內容由內政部簡任秘書徐健麟及移民署科長蔡政杰兩位熟悉臺灣移民實務的作者共同合著，精心將移民的相關規定整理製表，方便讀者理解及閱讀，獲得移民署署長鐘景琨、移民署前署長邱豐光、中央警察大學國境警察學系系主任許義寶等實務界及學術界名人大力推薦！另外，對於準備移民行政人員特考或是相關研究所考試的考生而言，更是一本不可或缺的參考書。

徐健麟與蔡政杰受訪時表示，當初編撰這本書的用意，是想善盡所知所學，協助為移民相關人士提供專業的資訊與知識，因此本書版稅將捐贈移民輔導相關的公益團體，期冀藉此拋磚引玉，讓更多善心人士共同投入移民關懷輔導的領域，也讓住在臺灣的移民朋友，能感受到臺灣人對於新移民及外籍人士離鄉的愛和付出，也期盼各界對移民都能抱以一顆歡迎且善念的心，彼此真誠共融、相互扶持及尊重。

這本由時報出版社出版的《移民臺灣！你不可不知的事》一書正式出版，博客來、金石堂等各大網路通路已上架，需要的考生與外籍朋友不可錯過這本淺顯易懂、堪為地表最強移民工具書「移民台灣」！內容白話易懂，讓生硬繁鎖的事物都變的輕鬆理解。

值得一提的是，曾在移民署服務多年的徐健麟，長期接觸形形色色的移民朋友，他體認到移民朋友到一個新的國度生活，猶如浮萍，想要落地生根，更是不易，因此將對移民朋友的內心感觸，寫成歌詞，親自錄製成台語歌曲《有故事的人尚水 》，期望各界能夠給移民朋友更多的鼓勵與肯定。

(中時新聞網)