今年28歲、童星出身的男星沈建宏，於上月11號入伍，今(24日)更在臉書宣布好消息，透露他終於考上了分隊長，未來將在台中成功嶺帶新兵，為替代役役男的學弟們服務，同時也親自解答身邊好友們的疑問，為何他會放棄去北市府當文員服務的機會，選擇留在成功嶺的原因？

童星出身的沈建宏，從小拍戲不怕苦，連當兵也不例外，他今日在臉書公布好消息，「經歷了18天的新兵訓練、3天半的專業訓練以及15天的魔鬼幹部訓練後，終於通過鑑測考上了分隊長（下士）以術科第一的成績及格成為了第84期的幹部，未來會為替代役役男的學弟們服務…」。

3/11號入伍於成功嶺（221梯），經歷了18天的新兵訓練、3天半的專業訓練以及15天的魔鬼幹部訓練後，終於通過鑑測考上了分隊長（下士）以術科第一的成績及格成為了第84期的幹部，未來會為替代役役男的學弟們服務⋯💪 許多人都問我，為什麼不去... 由沈建宏Kris 發佈於 2021年4月23日 星期五

沈建宏更親自解答了身旁許多人的疑問，那就是「為什麼不去台北市政府服務，在辦公室吹冷氣當個文員，而要選擇留在台中成功嶺辛苦的帶新兵？」他坦言或許是命運或個性使然，想藉由分隊長一職學習管理及統御能力，除了俸祿加成，也想挑戰、鍛鍊自己，學習成長。

雖然未來還有區訓要努力，但沈建宏認為人生不就是關關難過關關過，像遊戲一樣，不斷的升級、通關，才能得到想要的獎勵及榮譽。最後他更不忘感謝內政部役政署替代役訓練班，讓大家都有這樣的環境來成長，同時也強調：「替代役一點都不遜色於常備役喲。」

(中時新聞網)