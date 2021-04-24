因超高齡男子組100公尺短跑項目報名人數有限，85歲組2人、90歲組和95歲組各1人，因此合併舉行；6號賽道的92歲張秋跑出26秒23的驚人好成績。（謝瓊雲攝）

誰說一定要服老？2021第18屆全國常青田徑國際錦標賽24日在彰化縣立體育場登場，來自北中南、花東，甚至美澳日韓的參賽隊職員近600人，96歲彰化市民張文吉是全場最高齡參賽選手，以42秒83跑完100公尺，拿下95歲組同額第一名獎牌。

張文吉喜愛音樂，平時最愛吹口琴、唱歌，在兒孫鼓勵下報名，事前已在兒子陪同下到體育場練跑了2個月；他笑說上一回參加運動賽事是在70來歲時，和太太一起參加老人會辦的夫妻接力，時隔20多年，如今想看看自己的體能跟其他人相比到什麼程度。

比賽前張文吉父子在場邊小跑暖身。（謝瓊雲攝）

張文吉原本是上班族，退休30多年來，最喜歡唱歌吹口琴，這次是人生首度挑戰田徑賽事。（謝瓊雲攝）

這是張文吉人生第一次參與百米田徑賽，66歲兒子張仁錄帶著妻子，36歲的長榮機師孫子張家榕也帶著孫媳婦和2名小曾孫，一家四代到齊在場邊加油打氣，他笑說，這兩個月為了這場期待已久的比賽，覺得年輕了好幾歲，每天都精神奕奕。

另外，92歲員林市民張秋，早年曾擔任2任、長達12年的員林鎮老人會會長，年年不缺席常青賽事，今年更一連報名跳遠、100公尺、鐵餅和鉛球，跑百米只花26秒23，更跳出2.06米佳績，令不少場邊年輕的銀髮族自嘆不如；熱愛運動的他笑說家族遺傳，體育細胞特別發達。

張文吉完成100公尺短跑賽事後，在終點處和兒子、孫子、曾孫合照，因心情愉快，又有四代同堂應援團，成績比平時練跑更好。（謝瓊雲攝）

張文吉（後中）是今年全場最高齡參賽者，領獎時由副縣長林田富（前排右二）和前縣長卓伯源父親卓瀧助（前排右三）兩人親自頒發獎牌、獻花。（謝瓊雲攝）

全國常青田徑協會理事長黃俊霖表示，活到老要動到老，彰化縣更是全國長壽縣，希望將全民運動風氣推廣至高齡族群。協會2003年在員林成立，近年巡迴台南、桃園和台北各地舉辦全國賽事，鼓勵各地銀髮長者、常青跑團相互交流，帶動更多高齡者一起出來動一動。

主辦單位指出，曾有85歲老先生因遭家人反對，偷偷瞞著子女從北部自行搭車來參與，忿忿不平告訴大會人員說，「他一定要報名，寧可來運動、死在運動場上，也好過死在病床上。」令人對長輩堅持運動的決心印象深刻。

(中時 )