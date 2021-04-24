詐騙被害者反成為加害者，高雄一名28歲李姓女子，2年前陷入網戀，結果被騙走300萬，一夕之間身無分文，李女開始當詐騙集團車手，還成功騙走女地主2336萬元，但事後僅獲得15萬手續費，也遭到警方逮捕。

根據了解，李女2年前透過網路，認識一名長相帥氣、又有錢的男子，被愛沖昏頭的李女，當時還變賣房產，將所得300多萬交給網戀男，未料對方就是不折不扣的詐騙集團，財產被騙光的李女，只能租屋過生活，甚至開始幫詐騙集團工作。

李女在網路上假裝是義大利籍的石油工程師，成功釣到一名60歲未婚林姓女地主，兩人每天用英文聊天，以為遇到真愛的女地主，陸續被李女騙走2336萬元，其中1500萬現金，還是與李女面交，而李女也僅拿到1500萬的1%當報酬。

女地主終於發現不對勁馬上報警，警方也很快鎖定李女，上門將她逮捕，李女見到警方先是裝成重聽，不管警方問什麼，只回答「蛤！聽不到，你說什麼」，連做筆錄時也用同一招，但李女仍依詐欺罪嫌遭送辦，警方也再次提醒，網路交友一定要小心，不要隨意將錢匯出去。

(中時新聞網)