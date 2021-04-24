效力日職埼玉西武獅的台灣好手吳念庭本季在一軍表現亮眼，身為爸爸的吳復連也感到驕傲，並鼓勵吳念庭有機會就要好好把握去表現，不過他最希望吳念庭能夠快樂打球。

「中華棒球OB會」今天舉行成立大會，吳復連今天也以會員身分出席，談到兒子本季表現，他說：「作為家人，當然為念庭感到高興，希望他好好加油，把握機會，但最重要的是要快樂去打球。」

吳念庭在2015年參加日職選秀，在第7輪獲得西武親睞，但近年來都在一、二軍浮沉，直到今年季初因一軍傷兵獲得機會。吳復連坦言，兒子確實有考慮回台投入中職選秀，「因為中職近年來整體環境越來越好，像是陳冠宇就已經回來。」

不過去年賽季後半段吳念庭獲得較多出賽機會，吳復連也鼓勵他今年再拚看看，「今年剛好一軍有幾個人受傷，他也有把握住機會，但如果沒把握，後面也有很多人等著要取代你，今年算是很關鍵的一年，有好的表現是靠他自己的努力，拚到年底最重要。」

之前6搶1中華隊總教練洪一中就有表示，若吳念庭表現持續維持高檔，絕對有機會能夠入選，對此吳復連樂觀其成，「還是要看球團那邊的意見，若是能夠為國家效力絕對是好事。」

過去吳復連是國內非常有名的內野手，以往大家都說「吳念庭是吳復連的兒子」，如今兒子在日職表現亮眼，吳復連笑說：「現在大家要說我是吳念庭的爸爸了！」

(中時 )