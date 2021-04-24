新北市多元文化節主活動「找找，誰在公園裡搭了一個村子」今（24日）在板橋四維公園登場，市長侯友宜和史瓦帝尼大使一起搖鈴開村，並授旗給180位新北文化大使，期勉透過年輕人的力量，帶領民眾認識各國多元文化。

侯友宜表示，新北市有403萬人口，匯聚來自不同國家的多元族群，也帶來不同的思維與刺激，讓新北市不僅是多元民族的新故鄉，也成為極具競爭力的國際城市。

今年市府舉辦2021多元文化節，並招募培訓180位青年擔任新北文化大使，投入多元文化事務推動，期盼年輕力量加入，讓新北的文化被看見，多元聲音被分享。

新北市多元文化節主活動「找找，誰在公園裡搭了一個村子」24日登場，市長侯友宜授旗給180位文化大使。（葉書宏攝）

主活動「找找，誰在公園裡搭了一個村子」昨在板橋四維公園登場，邀請異國音樂演出，設計17個聲音為主的攤位活動，包括異國服裝體驗及聲音主題展覽，橫跨4大洲、超過10種語言文化。

文化局補充說，多元文化節以「聲音」為出發，並以「找找，住在新北的世界聲音」為主題，蒐集新北多元的聲音及故事，從不同人的故事裡，發掘城市多元的樣貌，現場有異國服裝扮扮樂、東南亞攤位、世界創意樂器體驗、聲音桌遊等。

文化局長龔雅雯表示，與教育局攜手共同舉辦多項精彩的活動，如空軍三重一村舉辦「印度文化節」，帶來印度歌舞、印度市集及體驗工坊；十三行博物館辦理「多樣泰–泰國文化特展」；淡水古蹟博物館推出英日快閃時空小徑及世界樂器體驗。

市圖總館由新住民媽媽志工分享緬甸、越南、印尼等家鄉的趣味故事等，還有其他圖書館分館與學校也一同共襄盛舉，歡迎民眾及校園親師生一同認識各國文化，更多詳細活動可上活動網站查詢。

(中時 )