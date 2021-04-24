郭忠祐近日與好友「奶媽」主持Podcast《yo戲王記者會》，最新一集節目上聊起當兵這件事，尷尬的是奶媽免疫，郭忠祐則是替代役，兩人自嘲太沒用，但郭忠祐提到雖然替代役看似輕鬆，卻也是有辛苦的時候，在看守所服務的他，除了要面對監控的犯人，不乏接觸這些人的故事，其中一位大哥，出獄前還偷偷寫了一封信，讓他一看忍不住哽咽。

郭忠祐當初為了離家近一點，想利用當替代役休假時間，可以趁機學一些才能，為當歌手鋪路，沒想到雖然如願到嘉義看守所，但卻跟一般當兵沒兩樣，放假也不能出去，幸好他的工作算是比較涼一點，他笑說：「還可以偷完手機，等長官來快速拋下手機。」即便如此他還是當上班長，讓一旁奶媽虧：「偷懶還可以當班長喔？」

而在看守所當替代役時期，郭忠祐透露印象最深刻的，除了遇過自己的國中同學被抓進來，就是兩個被關的大哥，有一個是外表看起來慈眉善目，因為吸毒被關，沒想到一脫掉衣服，裡面還一件「刺青衣」，每次看到他，都會很熱情的打招呼，當郭忠祐要退五時，還叮嚀他要寫信回來，只是郭忠祐坦言沒有寫過信，只是有查了對方的臉書跟資料，但沒有下落。

郭忠祐與好友奶媽主持Podcast。（翻攝郭忠祐臉書）

另外一位大哥本來是在馬來西亞當財務長，透露自己是被栽贓的，可能是到了要退休，被人用偽造文書抓了進來，郭忠祐本身是相信對方是冤獄的，只是讓他這麼牢記在心的，是那位大哥在出獄前，偷偷塞了一封信給他，裡面還中英文交雜，字非常漂亮，內容就是要郭忠祐交朋友要小心，「朋友不用多，知心的一兩個就夠」，滿滿溫暖的叮嚀，使郭忠祐紅了眼眶，至今信還留在他的家中。《yo戲王記者會》每週五在各大Podcast平台上線。

(中時 )