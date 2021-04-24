發生事情後，鐵門關上並貼上「暫停練習」字樣。當地人表示，一旁的招牌很早就破掉了，與這件事情無關。（附近住戶提供）

台中市豐原區7歲男童21日放學後上柔道課，疑似遭到教練、學長輪流重摔27次，當場嘔吐昏迷。目前送醫後宣告腦死。何姓教練被依過失致死罪偵辦，檢方在23日認為教練無逃亡之虞，還需調查相關證據釐清案情，複訊後裁定「無保請回」。而柔道總會在24日證實，根本沒有核發執照給何姓教練。【中時新聞網】獨家訪問到附近住戶與店家，對於這間柔道館的評價。

台中豐原一名7歲男童練柔道卻被摔成腦死，家屬偕同立委江啟臣開記者會出面說明。（本報資料照）

附近住戶表示這間柔道館位在瑞穗國小旁，一直以來都沒有傳出任何異狀，這回發生這樣的意外，令他們相當震驚。甚至還提到在印象中，這裡的教練大都是義務在教學，許多台中市的人會來上課。另一名店家人員則說，自己小孩念的學校就在柔道館旁邊，不過自己沒有讓他去上課，所以內部如何並不清楚，只是聽聞其他人傳言風聲還不錯而已。而自己每天幾乎都是晚上9點下班，關店時會看見柔道館門口聚集一些教練或學生，似乎都是9點多剛下課，但都滿安分的不會吵鬧，因此發生這樣的事情令他感到不可置信。

不過這回傳出意外，男童家屬在23日記者會爆出事發過程，表示男童身體已經出現不適嘔吐症狀，教練、學長並沒有因為男童的狀況停止訓練。而男童在遭受多次摔的過程中，哭鬧聲一次比一次大，之後突然停止。由於當時男童被柱子擋住，陪課家屬發覺有異狀趕緊上前看，男童早已奄奄一息，甚至臉色、嘴唇發白，但教練卻認為男童在演戲，不為所動。家屬立刻將男童送醫急救，卻早已來不及，深感悲慟。

事發之後沒多久，柔道館迅速關上鐵門暫停練習，躲避風波。此事傳出，讓原本在台中當地風聲不錯的柔道教室大打折扣。當地居民萬萬沒想到在經營多年的柔道教室竟會發生這種憾事，大嘆：「還好自己沒送小孩去上課。」畢竟位在國小學區旁，大多數都是小學生，要是發生意外就不得了了。

(中時新聞網)