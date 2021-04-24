《TVBS》日前公布「全國主要政治人物聲望」民調，在政壇上引發關注。資深媒體人謝寒冰表示，這份民調很有趣，並指雖然很多人認為蔡英文總統民調大跌，但他卻持相反看法，因為在受到萊豬、藻礁和太魯閣號事故的輪番衝擊下，蔡卻是還能維持41%的滿意度，顯見民進黨在執政不利的情況下仍能維持基本盤，他更指出，這份民調結果也向在野黨傳遞了一個警訊。

謝寒冰23日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，這個民調還滿有趣的，很多人都認為蔡英文民調大跌，但他看的方向相反，因為到目前為止，蔡總統經歷過萊豬、藻礁和太魯閣號事故等這麼多天災人禍，以及各種政治上的嚴重問題，結果她滿意度還有41%，「這樣怎麼算低？我覺得很高」。

謝寒冰分析，新北市長侯友宜能獲得高民調，則是因為新北市雖然也發生很多事情，但至少侯友宜的反應，是大部分民眾比能接受的，滿意度高並不意外，但蔡總統這一陣子並沒有做到什麼能夠振奮人心，或讓大家覺得不錯的事情，卻還能維持41%的支持度。

謝寒冰坦言，現在民進黨普遍獲得的支持度確實是滿高的，就連最近很多事情被爆料出來，且鬧得沸沸揚揚的行政院長蘇貞昌，都還有39%支持度，和蔡英文只差了2個百分點，表示民進黨整體的支持度大概就在30幾40%，這對在野黨而言是一個警訊。

謝寒冰指出，國民黨除了兩個六都市長，侯友宜和台中市長盧秀燕之外，黨主席江啟臣的滿意度才33%，和蔡總統差了8個百分點，但不知道為何要把前總統馬英九也拿出來做比較，這很奇怪。

謝寒冰認為，雖然民進黨施政很多地方有問題，「不然為何8月28日有4個公投」，但在這麼強大的民意壓力之下，民進黨還維持了一個基本盤，這對在野黨是警訊。

(中時新聞網)