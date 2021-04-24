因應8月公投大戰，民進黨預計在5月中重啟國政說明會，傳出副總統賴清德、閣揆蘇貞昌及桃園市長鄭文燦躍躍欲試，被指有提前固樁、布局2024的味道；民進黨立委羅致政表示，「相信由他們的聲量跟他們曝光度。對於我們在做宣傳會有很大的幫助」，這些都是黨的資產，會善加運用。

總統府發言人張惇涵受訪表示，民進黨作為執政黨要對自己政策負責，每個人不管中央或地方身為執政團隊的一員，當然都會負責任請全力對社會做溝通。

由於傳出蘇貞昌將以行政院長的身份，來向民眾說明政策，希望立委的時間能夠盡量調整、安排。不過，仍有立委因為各種規劃的因素婉謝。羅致政受訪表示，「時間能不能配合，是個關鍵因素啦！」

民進黨國際部主任立委羅致政今出席國際部與青年部首度舉辦「全國高中職國際知識競賽」時受訪指出，國政說明會還是會有首發場，照原來規劃，就是總統、院長都會出席，要求的全國黨公職都要至少舉辦一場活動，目前是規畫立委至少一定要辦一場。

他說，根據黨中央的規劃還有一個指示就是，目前看起來蘇院長會親自來下鄉來的問政說明會，他們會搭配其他的講者，希望讓民眾了解民進黨及對民進黨的執政，還有公投相關議題的立場。

對於賴蘇燦也都會參加，外界認為，頗有提前固樁、布局2024的味道；他說，民進黨重要的領導人不論從總統、副總統、院長到直轄市的市長，都是講師群；「相信由他們的聲量跟他們曝光度。對於我們在做宣傳會有很大的幫助」，因為能夠吸引民眾的目光，甚至吸引媒體目光，所以這些都是黨的資產，我們會善加運用。

至於傳出立委婉謝蘇貞昌；他緩頰，時間能不能配合，是個關鍵因素。但是就黨中央的規劃，每一個立委會、每一個民意代表都至少辦一場，講者的部份要搭配講師，還有搭配委員的時間，所以未必能夠這個每一場都到，這個應該不是婉拒，應該是說時間上沒辦法搭配的關係，

(中時 )