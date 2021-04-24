溪頭下雨了！遊客淋雨登山嗨翻：雨再下大一點

天旱不雨，大家都祈求下雨，南投縣溪頭24日下午三時意外迎來一場雨，很多遊客假日到溪頭健行遇到下雨，登山客高興的歡呼「雨再大一點！」氣象局公布24、25日因對流發展旺盛，全台水氣增多，各地降溫有下雨機會，溪頭這場午後雨，讓很多登山客直呼「穿著雨衣登山，感受雨打在雨衣上，感覺太棒了」。
「下雨了！」溪頭今天下午山頭開始烏雲密布，很多登山民眾直覺可能下雨的機會來了，有經驗的登山客隨身帶著雨衣，果然派上用場，下午三時雨勢增大，溪頭的山和林木被雨滋潤後，現在翠綠山色。
遊客與登山民眾看到大雨，很多人都興奮的大喊「雨再下大一點！再下大一點」，好久沒有大駕光臨的雨神，像是聽到民眾祈求的呼喚，繼續下了一個多小時。
假日登山的民眾用手機拍攝南投縣溪頭與杉林溪下雨的情況，陳姓民眾表示，假日一早到杉林溪登山，看到沿路的山泉溪流，因為久旱不雨都乾乾涸成小道，沒想到中午過後，天空就飄來烏雲，後來開始下起小雨，隨後雨勢變大。
登山民眾都很興奮的大喊「下雨了！」盼望全台都受雨神眷顧，溪頭與杉林溪的這場雨，為山林稍解旱象。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。