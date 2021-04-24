台灣文創多元發展協會24日在台南市南區勞工育樂中心舉辦國際文創杯設計競賽，今年增加近10種競賽項目，創會會長吳敏榮率幹部、裁判身穿古裝頭飾創意走秀，為比賽帶來精彩的開場。
這項設計比賽有美容、美髮、美甲美睫等共上百種項目，藉由競技，提供第2專長轉職機會與國際舞台競爭力，對象涵蓋國小至大學、社會團體不同年齡層，各界好手數百人齊聚一堂，用創意作品激盪交流。
吳敏榮表示，今年因疫情減緩，參賽項目與人數又再增加，協會另舉辦捐款與捐白米活動，藉機投入公益服務，展現愛心與服務的精神。
(中時 )
台灣文創多元發展協會24日在台南市南區勞工育樂中心舉辦國際文創杯設計競賽，今年增加近10種競賽項目，創會會長吳敏榮率幹部、裁判身穿古裝頭飾創意走秀，為比賽帶來精彩的開場。
這項設計比賽有美容、美髮、美甲美睫等共上百種項目，藉由競技，提供第2專長轉職機會與國際舞台競爭力，對象涵蓋國小至大學、社會團體不同年齡層，各界好手數百人齊聚一堂，用創意作品激盪交流。
吳敏榮表示，今年因疫情減緩，參賽項目與人數又再增加，協會另舉辦捐款與捐白米活動，藉機投入公益服務，展現愛心與服務的精神。
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