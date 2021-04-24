宜蘭縣110年高中校長遴選委員會及國民中小學校長遴選委員會24日舉行連任校長審議，最終27所申請連任的校長中，僅有冬山國中校長劉靜怡1人未獲得遴選委員半數同意，其餘26位校長都順利連任。

在遴選會議開始之前，就有多位學校老師及家長前往縣政府門口，高舉「反對劉校長續任」、「冬中家長反對校長續任」、「冬中校長不適任」等布條，表達反對劉靜怡連任冬山國中校長的強烈立場。

劉靜怡首次出任校長就是在冬山國中，但行事作風卻引發不少的爭議，包括從去年1月至今年4月16日，在311天的上班日中，劉校長就請了135天的公假，其中89天請公假的理由竟然是「拜訪地方仕紳」，還有老師進一步指出，由於校長在校的時間太少，導致批示公假單、公文經常延宕，先前還發生過有老師排定在3月19日至25日要請公假帶西式划船隊參加全中運，結果一直到比賽都已經結束了，但校長卻還沒批假單的離譜事件。

但另一方面，也有冬山國中前家長會長鍾文宏臨時舉行記者會出面聲援劉靜怡，表示日前有人透過網路社群，PO出移花接木的文章及影片，或是以不實抹黑海報，公開指控校長疑似作票，更改家長代表名單，以及家長會長假藉家長會名義霸凌學校老師等文宣，藉以報復劉靜怡校長，意圖讓她無法連任。

由於劉靜怡的爭議頗大，遴選委員為慎重起見，也特別邀請劉靜怡在遴選會議中親自說明，但最後並未獲得11位遴選委員的認同。

縣府教育處表示，今年宜蘭縣共有37所學校要辦理校長遴選工作，後續還有11所學校要辦理校長轉任、新任的遴選作業。

(中時 )