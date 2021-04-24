全台酒駕死傷數8年來大幅下降，台南市降幅卻不明顯，去年每30天的酒駕死傷數加上城市人口密度分析，躍居6都第1，為提高酒駕防制成效，台南市衛生局與台灣酒駕防制社會關懷協會24日邀檢警與醫師召開研討會，近百位精神科醫護與社工人員出席，以酒測取締強度、精神治療角度為酒駕防制把脈。

依據道安交通會報資料，台灣6都的酒駕死傷數，過去以高雄、台中、桃園常列前3名，台南市名次逐年攀升，每30天的酒駕死傷數前年排第3，去年躍居第2，以城市人口密度統計，更是6都第1。

台南市衛生局與台灣酒駕防制社會關懷協會召開防酒防制檢討會，現場有許多醫護與社工師參與。（程炳璋攝）

台南市去年12月1日發生小護理師下班回家途中，遭無照酒駕男撞死，重大酒駕死傷事故層出不窮，台南市酒駕防制一度被質疑是空喊口號。

台灣酒駕防制社會關懷協會副理事長許立民表示，台南市酒駕防制成效6都最差，引起台南市衛生局重視，檢討會首次在台南召開，邀集精神科權威醫師，檢察官與警官討論分析。

中國醫藥大學附設醫院精神醫學部醫師鄭婉汝認為，酒駕累犯過去以加重處罰為嚇阻方式，以醫學角度，這群人很可能屬酒癮患者，反該接受的是治療而非處罰。臺北市立聯合醫院松德院區成癮防治科醫師張祜銘認為，酒駕修法有效減少酒駕案件，累犯的心理健康問題值得關注。

臺北市立聯合醫院松德院區成癮防治科醫師黃名琪表示，研究顯示，取消駕照與入監對酒駕者行為影響有限，衛教宣導效果不佳，法律制裁合併治療，把重覆酒駕入監者，當成病人以醫療處理，最有效果。

台南市警察局長方仰寧出席酒駕防制研討會，強調取締酒駕不遺餘力。（程炳璋攝）

台南市警察局長方仰寧出席說明，取締酒駕是在作功德，減少公路殺手，建立安全環境，防制酒駕只有「不遺餘力」4個字，台北地檢署檢察官林達表示，拒絕酒測問題經修法提升罰款（9萬變18萬）已減少許多，未來應再修法令駕駛人遭警取締時，不得拒絕酒測。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )