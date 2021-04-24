號稱亞太地區規模最大鐵人賽事的Challenge Taiwan 鐵人三項今日登場，共有6172名鐵人參加，張家班鐵人隊的弟弟張家豪，首次挑戰113公里，雖在自行車項目時腳抽筋，仍發揮鐵人精神，最後以4小時22分22秒奪冠。

21歲的張家豪過去都參加51.5公里賽程，首次挑戰113公里，他說， 騎自行車時衝太快腳抽筋，路跑時只好放慢速度，成績比預定慢了8分鐘。張家豪是張家班鐵人隊裡的弟弟，10歲就接觸三鐵，20歲就拿下人生的第100面金牌，他說，比賽過程中家人持續為他打氣，是他的最大的動力來源。

台東地區昨天下起間歇性雨勢，卻澆不熄鐵人的熱情，Challenge Taiwan 鐵人三項清晨在活水湖鳴槍，循序進行游泳、自行車、路跑等項目，經過激烈競爭，113男子前3名依次為張家豪、許仁茂、陳智禎；113女子前3名：柯侑吟、連雪涵、張薰勻；226男子前3名：王金晴、謝昇諺、葛芃欣。

CT亞太執行長羅威士表示，去年受疫情影響，迫使賽事必須延期，這次共有6172名鐵人到台東，創下亞太地區最多選手的紀錄，全世界都在看；特別的是這次有1100多位3歲到12歲的小鐵人，將於25日登場，傳承鐵人運動，代表有近800個家庭來到台東，帶動當地商機，2021 Challenge Taiwan，希望在後疫情時期，帶給國人正向的能量。

縣長饒慶鈴表示，CHALLENGE TAIWAN今年在台東舉辦已邁入第9年，台東已經成為鐵人們最熟悉的故鄉，非常開心能見到來自四面八方的鐵人選手們共同享受台東之美。台東是運動觀光城市，也是鐵人選手們票選最想參加比賽的城市。

(中時 )