南投縣日月潭水位再探底，日月潭國家風景區管理處為安全起見，23日起暫時封閉水社碼頭，只剩伊達邵碼頭開放，24日周六為第一個休假日，搭船遊客從伊達邵碼頭進出，獨木舟、SUP立式划槳水域遊憩，仍能正常進行活動，夏天本來是遊客旺季，但民眾以為受缺水影響，遊客數不如以往。

南投縣日月潭水上觀光遊憩發展協會表示，遊憩水域地點本來有伊達邵碼頭、水社北旦碼頭兩處，因水位下降，僅提供伊達邵碼頭，民眾仍然能玩電動天鵝船、獨木舟、SUP立式划槳水域遊憩活動，近來日月潭缺水，非假日遊客銳減，老天不下雨，衝擊觀光業。

日月潭最近幾個月蓄水量驟降，以往的滿水位不復見。（資料照．盧金足攝）

日月潭國家風景區管理處指出，近期日月潭水庫水位持續下降，南投縣渡船遊艇商業同業公會公會多數會員建議封閉載客碼頭，經評估水社碼頭引橋已傾斜，有結構物穩定性疑慮，考量遊客行走引橋安全性，水社碼頭引橋23日起暫時封閉載客，伊達邵碼頭因水位降低席位位置有限，籲各遊艇業者協調停靠。

日管處表示，在日月潭裡想要快速移動到環潭各地，最佳方式就是搭乘環湖遊艇，在搭乘遊艇時可一邊看著湖畔風光，一邊聽著船長有趣的導覽解說，由在地人帶遊客深入了解日月潭的景點與歷史。

日月潭最近幾個月蓄水量驟降，日管處先關閉水社碼頭，只剩下伊達邵碼頭正常運作，遊客搭船遊日月潭只能從伊達邵碼頭進出。

到日月潭除了遊湖，受歡迎的水上活動，水域遊憩活動包括電動天鵝船、獨木舟、SUP立式划槳等，每到夏天很多來自全台各地的遊客，還有人組團安排獨木舟、SUP立式划槳等遊程。

南投縣日月潭水上觀光遊憩發展協會表示，遊客操作獨木舟、SUP立式划槳前，都有教練先行上課教導操作與安全保護，還會幫忙拍攝在日月潭與獨木舟、SUP立式划槳合照的英姿，或秀出浪漫構圖的照片，留下美好回憶。

「雖然水位下降，水域遊憩活動照常！」南投縣日月潭水上觀光遊憩發展協會指出，距離日月潭纜車附近的伊達邵碼頭，水位仍可提供遊客從事水域活動。

(中時 )