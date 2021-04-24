國家重要民俗「金門迎城隍」今天揭開長達1個月的慶典活動序幕，主持敲鑼儀式的楊鎮浯縣長宣布，在農曆412「正日」當天，將有全台各地45座廟宇的城隍爺大會師，庇佑大家揮別新冠肺炎疫情，迎接各行各業生氣蓬勃的新未來。
楊鎮浯強調，金門是一個全年365天都可以來旅遊的好地方，去年412迎城隍因為疫情縮小規模，今年在疫情可控的情況下，將把去年蓄積的觀光、宗教能量爆發出來， 歡迎大家共襄盛舉。
主辦單位金城鎮公所指出，這項今天起持續進行到5月29日，以「金門迎城隍－浯島宗教文化觀光季」為主題的年度觀光宗教活動，在兼顧傳統與創新、動態與靜態交叉運用下，將規畫豐富多樣內容。
目前敲定主題和期程如下：5月8日18時30分「四境藝陣踩街大遊行」、5月22日15時30分「蜈蚣座親子嘉年華踩街活動」。5月23日為農曆四月十二日迎城隍「正日」，浯島城隍廟管委會特邀請全國城隍聯誼會，全國城隍大會師在金門大會師，預定有45座廟宇的城隍爺來會。
主辦單位也規畫包括山海之歌（扯鈴舞劇）、3D光雕布袋戲、城廂四境地方特色陣頭表演及踩街、心「城」則靈祈福活動、迎城隍繪畫比賽等周邊活動。
今天的起跑儀式安排人力蜈蚣座、三輪車陣在七爺、八爺、公揹婆、蓮花大鼓陣、舞獅及神輦等陣頭的前導下，由楊鎮浯縣長帶頭自金城鎮公所出發，浩浩蕩蕩前往浯島城隍廟開幕現場，沿途吸引許多遊客駐足拍照。3位體驗肩扛蜈蚣座的英語外師Jordan、Lindsey、James也開心高喊「歡迎大家來金門!」
(中時 )
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