國家重要民俗「金門迎城隍」今天在響亮的鑼聲中，揭開長達1個月的系列慶典活動。（李金生攝）

國家重要民俗「金門迎城隍」今天揭開長達1個月的慶典活動序幕，主持敲鑼儀式的楊鎮浯縣長宣布，在農曆412「正日」當天，將有全台各地45座廟宇的城隍爺大會師，庇佑大家揮別新冠肺炎疫情，迎接各行各業生氣蓬勃的新未來。

楊鎮浯強調，金門是一個全年365天都可以來旅遊的好地方，去年412迎城隍因為疫情縮小規模，今年在疫情可控的情況下，將把去年蓄積的觀光、宗教能量爆發出來， 歡迎大家共襄盛舉。

「人力蜈蚣座」是金門迎城隍熱鬧的單元之一。（李金生攝）

來自美國的外籍英語老師也開心體驗肩扛「人力蜈蚣座」的樂趣。（李金生攝）

主辦單位金城鎮公所指出，這項今天起持續進行到5月29日，以「金門迎城隍－浯島宗教文化觀光季」為主題的年度觀光宗教活動，在兼顧傳統與創新、動態與靜態交叉運用下，將規畫豐富多樣內容。

外籍英語老師Lindsey一馬當先，開心體驗金門迎城隍民俗慶典。（李金生攝）

「公揹婆」傳統陣頭的逗趣表演受到歡迎。（李金生攝）

蓮花大鼓陣精彩表演，十分繽紛熱鬧!（李金生攝）

目前敲定主題和期程如下：5月8日18時30分「四境藝陣踩街大遊行」、5月22日15時30分「蜈蚣座親子嘉年華踩街活動」。5月23日為農曆四月十二日迎城隍「正日」，浯島城隍廟管委會特邀請全國城隍聯誼會，全國城隍大會師在金門大會師，預定有45座廟宇的城隍爺來會。

主辦單位也規畫包括山海之歌（扯鈴舞劇）、3D光雕布袋戲、城廂四境地方特色陣頭表演及踩街、心「城」則靈祈福活動、迎城隍繪畫比賽等周邊活動。

一名站在高處的小朋友正專心用手機紀錄2021金門迎城隍開幕儀式。（李金生攝）

楊鎮浯縣長、李誠智鎮長等人敲鑼揭慶典活動序幕。（李金生攝）

今天的起跑儀式安排人力蜈蚣座、三輪車陣在七爺、八爺、公揹婆、蓮花大鼓陣、舞獅及神輦等陣頭的前導下，由楊鎮浯縣長帶頭自金城鎮公所出發，浩浩蕩蕩前往浯島城隍廟開幕現場，沿途吸引許多遊客駐足拍照。3位體驗肩扛蜈蚣座的英語外師Jordan、Lindsey、James也開心高喊「歡迎大家來金門!」

(中時 )