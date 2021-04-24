藻礁公投領銜人潘忠政。（圖／中時新聞網）

珍愛藻礁公投將在8月登場，蔡英文總統22日與環團代表面對面溝通，針對環團要求三接案立即停工等議題無具體回應，公投領銜人潘忠政更表示道心情十分沉重，但總統府發言人張惇涵在記者會回應，「若心胸開放，心情就不會沉重」。對此，東華大學教授施正鋒忍不住砲轟民進黨相當邪惡，治國只剩抹黑，同時，施正鋒也透露自己先前曾致電關心潘忠政，並為他的遭遇感到十分不捨和難過。

藻礁公投領銜人潘忠政當天在會後記者會表示，感覺非常沉重，因為他有提到希望三接案宣布停工，但蔡總統覺得還不是宣布停工的時候，過去他一直說蔡總統是局外人，民進黨現在還是強調已經把觀塘工業區縮小到23公頃，顯示他們不了解環評，因為專用港會破壞藻礁300公頃，所以如今仍認為蔡總統是局外人。

而張惇涵則回應，相信很多的環團朋友或社會各界對潘忠政在與總統會面之前，先與國民黨會面，可能也感到很驚訝。此時確實很多人都在努力，包含政府，所以「如果心胸開放，或許心情也就不那麼沈重了」。

對此，施正鋒23日在臉書上發文表示，「民進黨相當邪惡，治國只剩下抹黑」，並指自己並非環保運動出身的，之前為了藻礁公投連署的議題，媒體朋友向他要潘老師的手機，不過施正鋒也因為許久沒有走上街頭，潘忠政的手機也是輾轉透過其他的朋友才終於問到。

施正鋒指出，潘忠政是個老實人，「我當時十分不捨，掉著眼淚、電話中幾乎講不出話來」，反倒是潘還安慰他說，「施老師，不要難過，道理是站在我們這一邊，而且有那麼多人站出來連署支持」。

施正鋒直言，「看到記者那種誘導式的問法，總統府發言人輕浮的說法，只能說，這是一個治國無能無心、卻又邪惡無比的政府，而那個作為幫兇的媒體，更是萬分的可惡」。

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