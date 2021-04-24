音樂傳遞幸福，「馨愛交響藝起童享」公益慈善音樂會，24日在台中市大里區瑞城國小舉行，以音樂做公益；現場捐款所得462萬元全數做為弱勢學童助學基金及愛心物資，昇揚獅子會加碼捐贈消防局1輛救護車，讓親子體驗溫馨難忘的音樂饗宴。

台中市長盧秀燕出席代表市府受贈消防救護車，盧秀燕說，感謝昇陽獅子會榮譽創會理事長張明吉賢伉儷，看見社會需要，發揮大愛捐贈救護車及善款；百姓公慈善功德會捐贈關懷基金，幫助大里、太平、霧峰區的弱勢學童，讓孩子們能專心向學。

台中市教育局指出，發起「馨愛交響藝起童享」公益慈善音樂會，籌募善款幫助弱勢學童，昇揚獅子會也捐贈222萬元，昇揚金屬股份有限公司捐贈市府消防局1輛救護車，以愛心守護市民；瑞城百姓公慈善功德會今年捐助屯區共48所學校，清寒弱勢關懷基金共240萬元，鼓勵學子安心認真向學。

籌募的善款除了幫助台中在地弱勢學生向學，讓他們在課後能獲得妥善照顧並參加社團，能夠五育均衡快樂成長；母親節前夕，國立台灣交響樂團團長劉玄詠和專業團員們，與慈意愛心會、慈意愛心管弦樂團一同獻藝，「用音樂表達愛意，以愛心傳遞幸福」，透過優雅樂音頌讚母親偉大。

台中市長盧秀燕、教育局長楊振昇、消防局長曾進財、民政局長吳世瑋、立法委員何欣純、市議員林碧秀、李天生、大里區長鄭正忠、藍營市議員李麗華代表等，均到場共襄盛舉。

(中時 )