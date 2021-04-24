國民黨主席將於7月改選，爭取連任的現任主席江啟臣明天起展開全台簽書會，首站從家鄉豐原出發，隨後到台中市舉辦簽書會，久違的前台中市長胡志強將現身推薦；近日勤走基層的前主席朱立倫與智庫副董事長連勝文，都將待選舉辦法明朗後再有進一步動作。

江啟臣在上個月底青年節推出新書《破浪啟程》，分享從政心路歷程，及揭露2020年擦身「韓江配」秘辛，這一個月來，地方詢問度熱烈，因此，江啟臣將在明天展開全台簽書會活動，且首站從自身選區豐原及台中市出發。

明天下午在豐原舉辦簽書會，邀請文化大學廣告系主任鈕則勳、前總統府資政廖了以與談，還要一位重量級嘉賓將現身，據了解，這場主要以在地要角為主，因此排除前高雄市長韓國瑜的可能性；隨後，將在台中市辦簽書會，前台中市長胡志強將現身推薦，未來也規劃到全台舉辦簽書活動。

國民黨主席選舉白熱化，除了江啟臣外，前主席朱立倫、韓國瑜、智庫副董事長連勝文等都遭黨內點名可望參選黨魁。朱立倫近日展開公益行程，到各地拜訪有意投入2022地方選舉的黨員，強打團結牌。

知情人士表示，朱立倫曾是國民黨栽培的優秀領袖，對於國民黨要和不要分裂有很深的憂慮感，他希望以團結為優先，整合腳步不停歇，在2022年要贏回更多非執政縣市。朱立倫日前則說，將待黨魁選舉辦法出爐後再討論。

近連人士表示，連勝文會以中常會正式通過選舉作業細則為時間點，決定宣布參選的日期，由於黨中央預計5月5日將辦法送到中常會討論，因此5月3日董事會不會請辭，但一旦宣布參選黨魁，就會請辭黨職維持黨務中立的原則不變，也希望黨務高層也應保持中立。

黨內人士說，大家要先釐清此次黨主席選舉是有意挑戰大位的王者對決，還是造王者的競爭，至今仍混為一談，導致選戰大亂鬥，若此次選舉為後者，那麼黨內大咖朱立倫、韓國瑜就不一定會出來，若是前者，也就意味要推出代表國民黨競選2024人選，須提前整合，基本上，江啟臣和連勝文要選上的機會就降低，因為大咖出來參選，其他人就沒有空間了。

日前表態支持中廣董事長趙少康爭取黨主席的韓國瑜，在趙少康無法參選的狀況下，身邊有不少勸進聲浪，但據了解，韓國瑜在各項評估後，參選意願並不高。

(中時 )