文化部2018年起推出「私有老建築保存再生補助計畫」，針對1971年以前興建完成，具歷史、文化與藝術及保存再生價值的私有建物提供補助，高雄市府先前均以都發局為受理窗口，至今輔導14案陸續完成中，2021年起改由文化局接手，24日在逍遙園辦理說明會，吸引許多關心老屋再生的民眾參與。

文化部為引入民間自發性力量，保存具潛在文化資產的私有老建築，2018年起推出「私有老建築保存再生補助計畫」，只要是1971年以前興建完成，具歷史、文化、藝術並有保存再生價值等潛力的私有建物，可申請整修、修復技術、推廣經營等協助，最高補助總金額50％。

高雄市先前的「私有老建築保存再生計畫」均由市府都發局受理，迄今輔導提案34案、14案進行中。2021年起新案改由文化局受理輔導，輔導民間在建物整修前進行「建物文史調查研究」，以恢復原有文化歷史脈絡的建物本體、附屬建物及景觀等修復，並依原有風貌、構造、材料（類似）、工法等進行修復為原則。

24日高市文化局在逍遙園舉辦說明會，副局長林尚瑛表示，老建築保存及活化是城市文化發展的指標，文化資產受法律保障，為避免因臆測性的修復破壞文化資產，必須遵循嚴謹的程序，包括調查研究、規劃設計後，才能動工修復。曠日費時的流程及繁複的技術規定，是令私產權人卻步的主要原因。

這場說明會邀請旗津tha̍k冊史曜齊建築師、「湊町-御典茶」屋主蔡文雄先生分享修繕老屋經驗，吸引民眾參與，文化局成立的輔導團也將開放「門診時間」，供民眾提問諮詢及進一步輔導提案，詳情可至高雄市政府文化局官網（https：／／www.khcc.gov.tw）查詢，也可電洽文化局王小姐（電話07-222-5136＃8629）或輔導團隊(電話07-269-2083)。

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