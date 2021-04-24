桃園市長鄭文燦6年前以選舉結餘款在北科附工成立「鄭連墩先生獎助學金」，24日趁83周年校慶時親頒獎學金。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦6年前將選舉結餘款300萬捐給台北科技大學附屬桃園農工，成立「鄭連墩先生獎助學金」紀念也是桃農校友的父親，24日趁北科附工83周年校慶時親頒獎學金，共有14人獲獎，他期許學子畢業後以北科附工為榮，在各領域都有傑出表現。

鄭文燦以「校友兒子」的身分出席北科附工83周年校慶典禮，他說北科附工前身為桃園農工，是目前全桃園高中校地最大的學校，自己父親也是桃農校友，對學校有著深厚感情，因此2015年捐出300萬元選舉結餘款，以父親名義成立獎助學金，提供北科附工更好的育才基礎。

「鄭連墩先生獎助學金」共有14名學生獲獎，清寒學生分別獲得3000到5000元不等的獎金，另有生物機電科林廷瀚，在全國農科技藝競賽中脫穎而出獲得冠軍，也獲得1萬元獎助金鼓勵，鄭文燦讚北科附工培養許多優秀傑出校友，是桃園重要的人才資產。

桃園市長鄭文燦6年前以選舉結餘款在北科附工成立「鄭連墩先生獎助學金」，24日趁83周年校慶時親頒獎學金。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦6年前以選舉結餘款在北科附工成立「鄭連墩先生獎助學金」，24日趁83周年校慶時親頒獎學金。（蔡依珍攝）

鄭文燦提到，市府積極協助改善北科附工校園，打造成卓越頂尖的學校，至今已爭取超過1.2億元預算，包括田徑場改建、校舍整建、校園周圍成功路改善、圍牆改建等工程，打造友善校園環境，持續做北科附工的堅強後盾，提供師生更優質的學習環境。市府也已編列預算補助國立高中職無力支付午餐的弱勢學生，並規畫將國立高中社團納入教育局或青年局學生社團補助範圍。

(中時 )