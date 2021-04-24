北港朝天宮今（24日）舉行「孝心獎」表揚，共計有來自雲林、澎湖、花蓮及屏東24名國中小學生獲表揚，獲獎的每一個小孩都像小大人，花蓮吉安鄉的鍾潔希說「謝謝螞媽沒有放棄我們家」。

北港朝天宮2007年創立孝心獎，為困境中的孝順小孩送暖，今年共有24名國中、小學生獲獎，縱然家境困頓，這些小孩們承擔起照顧年幼弟妹、生病的父母甚至祖父母責任，許多人的心願都是希望快點長大，讓家人過更好的生活。

澎湖西龍門國小五年級的朱梅琳，家中有12個小孩，1到20歲都有，多年前家裡發生火災，搬到10坪大的房屋，全家人睡在3坪大的通舖，她很愛家人，幫忙分攤家事，希望趕快長大，改善家裡的環境，孝順爸爸媽媽。

另23名獲獎者為澎湖馬公中興國小5年級蕭堉程、白沙鎮海國中2年級許萬揚、澎湖西嶼國中2年級陳秉澤、澎湖馬公國中3年級董思宜、花蓮吉安太昌國小4年級鍾潔希、花蓮卓溪國小4年級高俊、屏東恆春水泉國小6年級陳彥寰、蘆義阿平山鄉茶山國小5年級賴鵬安、雲林斗南國中1年級曾珮禎、雲林蔦松國小5年級吳佩恩、雲林台西國小3年級林宇安、雲林飛沙園中2年級鄭嘉瀧、雲林台西國小3年級林雅羚、雲林北港南陽國小6年級龔家賢、雲林元長國中1年級羅央富、雲林四湖飛沙園中1年級吳官穎、雲林元長仁德國小3年級廖泊婷、雲杯大埤仁和國小6年級李采宴、雲林興南國小4年級王思涵、雲林土庫國中2年級高婉慈、雲林北港國中3年級陳屏諭。

阿里山鄉的賴鵬安說，他感謝朝天宮的媽祖給他這個機會，未來要報考中正預校國中部，希望對家裡的經濟會非常有幫助，貢獻一份力。

花蓮縣的鍾潔希說，雖然爸爸全身癱瘓、外婆多重疾患、舅舅罹患精神疾病、但是「謝謝螞媽沒有放棄我們家」，「也謝謝我們一家人都在一起」。雲林縣的廖泊婷則說，要繼續當爸爸的眼睛，媽媽每天都要上班賺錢養大家很辛苦。

(中時 )