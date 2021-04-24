高雄市立社會教育館結合企業界及公部門資源，24日舉辦「幸運草串珠DIY」活動，吸引不少親子組團參加。串珠富涵邏輯及空間概念，不少矯正弱視的孩童們特地用串珠來訓練用眼，更可訓練耐心、專注力及手眼協調。

高雄市立社會教育館「親子假日廣場」活動推出廣受家長及孩子們的好評，「幸運草串珠DIY」可讓親子合作，共同完成生動可愛的幸運草造型串珠，創造親子間的美好故事，也讓孩子擁有回味無窮的童年記憶。

由於正值防疫期間，社教館嚴格落實量測體溫及手部酒精消毒，現場也特地安排適當距離座位，讓每個家庭安全的操作空間。

手創藝術老師蔡秀足表示，串珠可編組成各類造型，色系又多元，是美勞課程中極具發揮創意空間的手工藝材料，非常適合小朋友操作。串珠在生活藝術的運用層面非常廣泛，學習後若能善用巧思，能變化出各種不同造型的飾品，可愛、精緻兼具實用性，送禮自用兩相宜。

現場處處可見全家人齊心合力、七手八腳的趣味畫面，有些孩童學習力較強，聽懂老師教的順序與穿法，反倒協助指導家長。

為了讓參加的親子們皆能順利完成作品，蔡秀足還特地於活動前先行替社教站志工特訓，讓他們成為助教。蔡秀足表示，水晶吊飾體積雖小，但在串珠的過程中，對於幼童腦力及雙手協調度的訓練上極有助益。

社教館表示，串珠富涵邏輯及空間概念，可用來訓練耐心、專注力、手眼協調。DIY活動更能為忙碌的資訊時代營造優質的互動環境，讓親子互動、寓教於樂的種子深植於各社區。

(中時 )