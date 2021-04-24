追求心儀對象時，男生會盡全力展現最好一面，甚至用花言巧語哄騙女生，許下「跟我在一起，以後絕不會讓你受委曲」、「我賺的錢全給你花」等承諾，但直到結婚後，態度可能會180度大轉變，讓女生非常傻眼，《搜狐》近日就從星盤行星的角度，分享2個婚前愛吹牛的星座。

首先了解星盤上行星的意思，「太陽」主要代表一個人的個性與意志，而「上升」為星座命盤上的第一宮，也就代表自己，顯現個人會如何展現自我，偏向於行為面的表現，「月亮」則代表個人的情緒、安全感及對情感的表現方式。

1.太陽雙子+上升巨蟹+月亮雙子

太陽落在雙子座的男生，擁有極高的語言天賦，他們也是情場高手，因此許多女生總是被他們的花言巧語矇騙，但愛玩的他們，卻也讓另一半很常沒有安全感，再者他們說得多卻做得少，因此許多女生看到雙子座的男生時，都會盡量減少與他們接觸。

而上升星座為巨蟹時，意味命主星為月亮，月亮也落在雙子座，就會加強雙子座的特性，感情上容易變心，儘管他們時常說出甜言蜜語，但並非他們的真心話，內心甚至沒有太大波瀾，在婚前總是把事情說得很好，但婚後就現出原形，感情裡甚至會有出軌和背叛的行為。

2.太陽巨蟹+上升金牛+金星雙子

巨蟹座的男生非常體貼，而且很注重細節，常被人稱為暖男，但受到星盤上其它行星的影響，他們就容易失去巨蟹座的本質，假若上升星座比巨蟹座強勢，這一類的人就可能失去原本性格，而上升落於金牛座，會使他們比較考慮自己，要求也特別多，一切以自己的利益為出發點，再配合上金星雙子座，這種男人對於感情也較多變。

(中時新聞網)