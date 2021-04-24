對於前行政院發言人丁怡銘回鍋擔任行政院顧問，以及林佳龍因太魯閣號事件下台，卻由政務次長王國材接任的這兩件人事案，媒體人王正寧指出，面對蘇貞昌強勢領導風格，卻有陳亭妃、陳明文兩位重量級立委出面質疑，讓人嗅出一股異常詭譎的氣息，總統似乎該思考如何回應醞釀中的政治風暴了！

前行政院發言人丁怡銘上月回鍋擔任行政院13職等顧問月薪11萬元，消息一出，PTT網友狂酸「升官發財請走此路」，隸屬正國會系統的綠委陳亭妃日前受訪表示，行政院的人事任用權，我們無權干涉，但是還是要提醒行政院，社會的觀感還是很重要。

陳亭妃指出，當時在丁怡銘的事件當中，鬧得沸沸揚揚，從昨天所有的訊息、網路討論，大家的感受度都不理想。在這樣的前提之下，大家會覺得時間過短，當時辭職是不是做假動作，當然行政院有任命權，立委無從干涉，但還是要注意社會感受。

另外，對於新任交通部長由原交通部政務次長王國材接任，民進黨立委陳明文日前在立法院質詢時質疑王國材是政次，負有政治責任，「部長下台，政次升官，這種邏輯我一直想不透！」政次陳彥伯則回答稱他跟王也提出辭呈，讓陳直言：「這些話你去跟民眾講。」

對此，資深媒體人王正寧在《美麗島電子報》撰文指出，這兩件人事案似乎嗅出一股異常詭譎的氣息，尤其面對蘇貞昌的強勢領導風格，卻出現綠委公然叫板，總統兼黨主席的蔡英文已不能坐視，該思考如何回應醞釀中的政治風暴。

(中時新聞網)