喜歡拿鐵香濃厚奶口感的咖啡控，絕對不能錯過「雀巢純拿鐵無加糖版」！自從「純拿鐵」系列商品一推出就造成搶購熱潮，主打以100%紐西蘭奶粉取代奶精，是更輕盈無負擔的選擇，讓喜愛奶香的咖啡控們一飲就會愛上。

紐西蘭是全球知名乳源產地，平均1公頃的土地僅飼養2頭乳牛，擁有得天獨厚、低度開發的自然環境，而「雀巢純拿鐵」正是選用100%紐西蘭奶粉，取代傳統即溶咖啡的奶精，其乳源更強調無使用人工生長激素與抗生素，以純厚奶香帶來大大的元氣與幸福滿足感。

「純拿鐵」以100%紐西蘭奶粉取代奶精，是更輕盈無負擔的選擇。（圖／品牌提供）

除了採用100%純奶粉之外，更不另添加糖，讓咖啡迷在享受香濃之餘，更減輕身體負擔，此外也採用專利技術，收集天然原豆咖啡的烘焙香氣，經過冷凝後重新加入咖啡粉當中，與奶粉的濃郁相互融合，平衡口感更順口。

除了採用100%純奶粉之外，更不另添加糖，讓咖啡迷可以享受最天然的香濃感。（圖／品牌提供）

隨著生活快步調，無論是晨間啟動工作模式前的儀式感；上班族繁重工作間，忙裡偷閒的小確幸，一杯濃郁奶香的咖啡，都能為忙碌的一天帶來滿滿元氣；或是疫情間越來越多民眾走向大自然，喜愛爬山或是露營，都可以隨身攜帶出門沖泡，時刻滿足自己的味蕾。

▍文末贈獎 ▍

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★獎品內容 ｜「雀巢純拿鐵無加糖版 乙箱」，共送出2名。

★活動時間 ｜ 即日起-5/2

★領獎方式 ｜ 此為易碎品，請至台北市萬華區自取。

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。（標記人頭帳號視同自動棄權）

(中時新聞網)