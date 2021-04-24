高雄市山區下雨了！高雄市桃源區24日下午2點多降下大雨，許多居民開心迎接甘霖，歡呼表示可以烤肉慶祝了，桃源區長謝英雄說，桃源區已經半年沒有下雨，農民山上的金煌芒果及紅肉李因缺水長不好，希望大雨能夠供給一些水分，讓農產品可以成長。

高雄市桃源區降下久旱後第一場大雨，讓部落居民相當開心，不少人跑到屋外讓雨淋濕，感受久旱甘霖的滋潤，居民表示，可以把載水的時間拿來烤肉了，決定用烤肉來慶賀迎接與勢到來。

區長謝英雄表示，桃源區已經有近半年沒有下雨，山上溪流幾乎乾枯，農民種植的金煌芒果及紅肉李因缺乏水源長不大，不少農民擔憂再不下雨果肉無法成長，甚至落果，影響到經濟收入。

謝英雄說，由於山上水源不夠，每一部落到了夜間都實施限水措施，今天雖然降下大雨，但半天雨勢仍不足以解旱，因此限水措施會繼續實施到5月梅雨季，希望下一波梅雨帶來更多水源，真正解除乾旱現象。

(中時 )