國民黨主席7月將進行改選，針對檯面上浮出的人選，國民黨高雄市議員陳美雅直言，新北市前市長朱立倫如果出來，以組織戰能力而言，相信他勝算不小。對於2022國民黨高雄市長人選，她認為，前高雄市副市長李四川有迎戰實力。

高雄巿議員陳美雅。（圖/本報資料照，曹明正攝）

國民黨規劃5月5日將黨主席選舉作業細則送中常會討論，擬於6月3、4日領表，6月7、8日受理登記，黨主席選舉進入最終掀牌階段，目前除了現任主席江啟臣宣布參選連任、孫文學校總校長張亞中、前主計長韋伯韜表態參選外，前主席朱立倫參選態勢明確，而前高雄市長韓國瑜、智庫副董事長連勝文也動作頻頻。中廣董事長趙少康雖曾表態，但現看來參選機率極低。

對於藍營黨主席選舉，陳美雅近日接受港媒《中評社》專訪時表示，國民黨如果再走傳統路線，恐怕吸引不了台灣年輕人。過去那套以傳統論述說服台灣民眾，如國民黨有能力再創經濟奇蹟等，在這次的主席選舉都將面臨考驗。

陳美雅認為，江啟臣這陣子在立院表現不錯，在公投議題上也做出很大努力，喚起很多民眾的認同；但有些人會覺得江比較忽視高雄，只在台中耕耘，因此江如何強化南台灣的認同感會是重點，否則，她相信朱立倫如果出來，以組織而言，朱立倫會比較強，勝算不小。至於韓國瑜是否會參選黨主席？陳美雅說，他當然有機會，但現在出來很可能成為箭靶。

此外，對於藍營高雄市長2022人選，陳美雅評估，前副市長李四川若願意帶領高雄藍軍迎戰，那高雄藍軍、甚至國民黨的士氣都會再往上提升一個層次，雖李目前意願不高，但還有一段時間，大家還是可努力勸進。

(中時新聞網)