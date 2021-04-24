籌組多年的「中華棒球OB會」今天正式成立，今天在台北凱撒飯店舉行成立大會，昔日披上中華隊戰袍的國手們齊聚一堂，創會會長謝明勇在致詞時說道：「希望能夠結合我們的力量，把經驗傳承給下一代，讓台灣棒球再創另一個奇蹟。」

為了表彰歷屆中華代表隊為國爭光，感謝歷屆資深國手們的投入與付出，特別成立中華棒球OB會，同時也希望藉由OB會的成立，協助推動基層棒球及社會公益活動參與。

不同於其他協會，要加入中華棒球OB會的會員必須是曾代表國家參與世界棒壘球總會（含前身國際棒總）或亞棒總及國際大學運動總會所主辦之成棒等級賽事（含U21、U23），且須年滿40歲才能申請入會。

今天到場的40餘名會員從年紀最長、現年82歲的李憲宗，一直到最年輕42歲台東大學總教練王信民、中信兄弟總教練林威助、陳金鋒（43歲）等人。

創會會長謝明勇表示，藉由中華棒球OB會的成立，把大家的技術、觀念互相溝通，結合大家的力量傳承給下一代，「我們最終的目標就是希望會員能夠遍佈台灣各地，在棒球有需要我們出力的地方，為大家做一點事情。」

中華棒球OB會今天成立。（毛琬婷攝）

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