桃園市交通局違停檢舉QR Code奏效，將擴大在台1線沿線11處公車停靠站辦理，希望嚇阻違規占用公車格現象，也節省警察出勤的頻率。（交通局提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市交通局違停檢舉QR Code奏效，將擴大在台1線沿線11處公車停靠站辦理，希望嚇阻違規占用公車格現象，也節省警察出勤的頻率。（交通局提供／蔡依珍桃園傳真）

公車停靠區屢遭民眾違停，桃園市交通局去年底在林口長庚醫院試辦張貼違停檢舉QR Code文宣，至今違規數量掛零，交通局將擴大辦理，在台1線沿線11處公車停靠站設置QR Code檢舉文宣，希望嚇阻違規占用公車格現象，也節省警察出勤的頻率。

根據交通警察大隊統計，去年共有69萬件交通違規民眾檢舉案，以違規停車為主，包括21.6萬件的違規停車和7.8萬件的違規臨時停車，多達4成2，警方取締的80萬件交通違規中，也以違規停車高占第一名。

「公車格違停更是『零容忍』！」交通局長劉慶豐說，駕駛人為了一時之便利，違規占用公車格，除了影響公共運輸服務品質、候車民眾及公車行車安全，也影響車流運轉效率，造成市區交通更壅塞，在「警力有限、民力無窮」下，借助民眾監督力量，以張貼違規停車警示廣告搭配QR Code，嚇阻違規占用公車專用格情形發生，像是去年底在林口長庚醫院候車亭設置檢舉文宣後，每月違規數量由3件減少為0件，明顯改善。

交通局針對萬壽幹線及台一幹線共11處擴大推動，包括南向的土地改革館、中壢客運桃園站、中山中平路口、中山國小、內壢火車站、迴龍派出所、大慶蓮莊等7處，以及北向的武陵高中、成功路、大慶蓮莊、龜山等4處。

劉慶豐說，祭出QR Code檢舉，警方不再需要一直派員巡邏開單及驅離車輛，發揮民眾即時監督的力量，他呼籲用路人，違規停車百害而無一利，檢舉成案更可依法開罰300元至1200元罰鍰，提醒民眾勿將車輛隨意違規停放。

(中時 )