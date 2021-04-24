大陸盲盒潮玩上市公司泡泡瑪特瞄準疫情後的海外市場潛力，泡泡瑪特副總裁文德一近日表示，在疫情好轉之後的2021年，公司海外銷售額會較2020年增長3倍以上。

泡泡瑪特23日股價漲3.63％報68.55港元，近期走出3月底46港元股價低點，但較年初時的股價逾100港元榮景有一段差距。

澎湃新聞報導，泡泡瑪特2021年加快海外擴張的步伐，4月23日在韓國開設二號潮玩店，而在1月以及3月，泡泡瑪特也分別在新加坡、加拿大開設當地首家門市。

文德一表示，2020年疫情最嚴重的時候影響公司出海節奏，當時約需要90天的時間才能送達貨物，不過隨著疫情形勢的好轉，這種情況不會出現了。

數據上，泡泡瑪特在2020年海外業務銷售成長率達到176％，文德一預計，2021年海外銷售額能成長3倍以上，會將亞太市場作為出海重點拓展的區域，並為接下來北美市場的開拓做好準備工作。

(工商 )