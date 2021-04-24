網友發現，路邊民宅窗子上有一個臉色蒼白的女性臉孔對著他猛看，看起來相當詭異。(翻攝靈異公社)

光天化日之下，路邊民宅一角的景象卻非常嚇人。有民眾經過路邊一處民宅時，突然發現角落竟有一個臉色蒼白的女子朝他猛盯，嚇得他全身發毛，真相曝光後才終於鬆一口氣。太過真實的畫面也讓網友坦言，「晚上真的會被嚇死」。

一位網友在臉書《靈異公社》發文指出，白天走路經過一處民宅時，驚見屋外窗上有一個臉色蒼白的女性臉孔正對著他猛看，嘴角還略揚起一絲微笑，看起來相當詭異。嚇得原PO直呼，「大白天的請別這樣好嗎？一副好像我等著您回來。」

幸好，這其實只是一張貼在房屋外的海報，由於經過長年風吹雨打，不但斑駁許多，中間人臉顯得更加慘白，看起來格外可怕。得知真相後，原PO鬆一口氣表示，「遠看嚇一跳，近看還好。」

貼文一出後，網友也被這驚悚的照片給嚇到，紛紛留言「好暈，太明顯了」、「騎車會不會嚇到壘殘」、「遠看近看我都怕」、「很可怕耶晚上更會嚇死人」、「晚上再放盞靠近會亮的感應燈，更絕」。不少人猜測，屋主放置照片的用意，應該是作為防盜用途。「感覺是故意貼的，要嚇小偷吧」、「超強的防盜，小偷嚇到漏尿」。

(中時新聞網)