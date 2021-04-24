《空軍時報》（Air Force Times）23日報導，美國空軍的一架B-1B「槍騎兵」（Lancer）轟炸機，稍早被發現燃料供應系統出現問題，可能導致後燃器無法運作，因此美國空軍已下令B-1B全機隊立即無限期停飛，以便對相關系統進行更深入的檢查。

一架駐防於南達科他州艾爾斯渥斯空軍基地（Ellsworth AFB）的B-1B轟炸機，8日在返回基地時，被發現機尾「拖著一長串洩漏的燃油」，所幸最後平安降落。在經過緊急檢查後，發現該機後燃器燃油泵（augmenter fuel pump）的過濾器外殼（filter housing）出現破洞。

若後燃器燃油泵發生問題，將使B-1B無法使用後燃器，導致該機根本沒辦法起飛；大量洩漏的燃油本身也十分危險。且在緊急檢查後，該問題被認為可能不是個案，因此美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）司令提摩西．雷（Timothy Ray）上將已下令，現役的57架B-1B全數停飛，將各自拆下過濾器外殼，並用X光等探測工具進行仔細檢查。

美國空軍拒絕回答是否在檢查中發現其他問題，也稱無法評估停飛將維持多長時間，僅說在完成檢查並確認安全後，各機得以自行宣布復飛。不過美國空軍強調，B-1B停飛完全不會對其於全球範圍的「轟炸機特遣隊」（BTF）任務造成衝擊，參演對象包含該型機的演訓也都會照常舉行。

由於B-1B在執行任務時經常需要進行低空高速飛行，讓其老化速度較其他轟炸機快；美國空軍於2018年和2019年時，都曾下令過B-1B全機隊停飛，原因是彈射座椅出現問題。

(中時新聞網)