沃旭能源(Orsted)24日宣布，在取得所有相關許可並通過環評大會審查，日前已全面展開900 MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場海上施工，今年將進行海纜鋪設、海上變電站與水下基礎安裝，並於明年起進行風機安裝作業。

大彰化東南及西南第一階段離岸風場位於彰化外海35至60公里處，是台灣第一座位於航道外的大規模遠岸風場，預定2022年完成建造，屆時可提供乾淨能源給一百萬台灣家庭。

沃旭能源日前已啟動連接海纜上岸之水平導向鑽掘工程，並正在進行防淘刷保護作業為水下基礎海上安裝施工做好前置準備。此外，陸域工程的進度順利，沃旭能源已完成兩座陸上變電站主建築物土木工程；由沃旭額外投入資源所進行的台中港36號及37號碼頭暨後線土地之基礎設施升級工程也順利如期完工，用以儲存風場施工之重要組件。

沃旭能源亞太區總裁柏森文表示，沃旭能源的願景是創造一個完全以綠能運作的世界。沃旭擁有超過30年豐富離岸風電經驗以及從開發、建造到運維的全方位商業模式，我們從進入市場第一天起就傾力協助台灣建造世界級離岸風場，為民眾提供乾淨能源，為台灣落實能源轉型做出貢獻。大彰化東南及西南第一階段離岸風場海上施工啟動，象徵我們為台灣打造綠色家園又一重要里程碑。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔說，歷經近1,800天的努力不懈，我們終於全面啟動海上工程，在新冠疫情的嚴峻挑戰下實屬不易。沃旭展現了離岸風電專案管理以及建造大規模風場的豐富經驗，成功協調調度風場建造所需之船舶和人員，才能如期展開海上施工。沃旭將持續與國內外供應商攜手合作，在風場建造過程中共同落實離岸風電品質、環境、安全及健康衛生(Quality, Health, Safety and Environment, QHSE) 國際標準，確保風場如期完工。

作為全球最永續能源公司，沃旭能源承諾施工時將採用已商業化之最佳技術以保護環境。此外，沃旭大彰化東南及西南第一階段離岸風場的供應商已招募台灣本地的鯨豚觀察員，其中也包含彰化的漁民以及民間生態團體成員。全數鯨豚觀察員均已通過海洋保育署認可之訓練課程並取得認證，未來將全力投入海上工程的鯨豚觀察工作。

大彰化東南及西南第一階段離岸風場的海上工程將有大規模的海事工程及船舶供應商協助，以及本地和外國人員團隊的全力參與。海上施工高峰期預估將動員超過25艘船舶，包含人員運輸船、安裝船、支援船、施工運維船及警戒船等，預計將有500至800名人員同時在海上作業。

除了啟動海上施工，沃旭能源從2019年起就已開始為風場運維階段而準備，迄今已建立台灣本地運維團隊，並已招募21位本地運維工程師，預計將再招募4位，這些本地運維工程師正在接受一系列密集培訓計畫。沃旭運維團隊將於2022年進駐位於台中港的運維中心，並從台中港搭乘沃旭為台灣量身打造的全球第一艘台灣籍運維作業船（Service operation vessel, SOV），前往大彰化東南及西南第一階段離岸風場進行運維工作，確保風場擁有最佳運維品質及營運效能。

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