曾子益今天娶回美嬌娘。（傳軒媒體提供）

曾子益的媽媽（左起）、外婆、外公十分開心。（傳軒媒體提供）

王子育（上圖中）、方文琳（下圖右）、陳文山（下圖左）到場祝賀。（傳軒媒體提供）

林嘉俐（左圖左）、米可白（右圖右）祝賀。（傳軒媒體提供）

群星到場獻上祝福。（傳軒媒體提供）

群星到場獻上祝福。（傳軒媒體提供）

與香港籍太太Jackie遠距戀愛5年的演員曾子益，今（24日）天終於在台灣完成人生大事、舉辦盛大婚宴。曾子益說：「跨國辧2次婚禮真的很辛苦，但可以在混亂的後疫情時代裡，2場都圓滿又順利，真的好開心。」尤其感謝太太嫁給他，接下來他們將定居在台灣，展開美好未來。

今天婚禮特別，在中式的場地，以西式吃點心方式進行，眾親友則以白色為基底做為服裝主題，象徵給予這對新人單純及美好的祝福。

因疫情關係，曾子益的父親、Jackie的家人都在海外無法團聚，他藉由「無肉市集」的蔬食以及在台灣最美的寺廟「宏願大千世界」的園區，舉辦這場別具意義的婚禮。

深受祝福的儀式，透過婚禮將祝福迴向給在海外的家人、希望他們平安健康，也願全球疫情得到平靜，世界恢復流暢運轉。因為Jackie的家人無法來台，宏願創辦人釋本藏師父也特別代替女方家長將新娘的手交給子益。

現場更以許多環保元素呈現，堅守環保概念是曾子益夫妻一直提倡的信念，但婚禮只有1次，疼愛嬌妻的曾子益，知道太太喜歡玫瑰花，還是用了1000朵玫瑰佈置會場，希望太太能安心的將台灣當成第2個家。

除了美好氣氛，曾子益合作過的藝人好友也都到場祝福，包括吳佳珊、方文琳、林嘉俐、于子育、陳文山、林雨宣、傅小芸、陳若玹、黃薇渟、程予希、田羽安、米可白、方大瑋等。

拍過《生生世世》、《紫色大稻埕》的曾子益，非常感謝方文琳介紹漂亮場地，圓滿他們夫妻想要的中西合併的婚禮概念，也謝謝林嘉俐促成「無肉市集」為婚禮提供精緻餐點。

與曾子益合作多部戲的于子育，特地抽空到婚禮現場，也把正演出舞台劇無法到的方宥心的祝福送到：「子益是我跟方宥心最小的妹妹，終於把他嫁出去了，哈哈哈，會說她是最小的妹妹，是因為子益對朋友都很貼心很溫暖，所以笑稱他是妹妹，但也絶對相信，他一定會很疼Jackie，會是好老公」。

陳文山也對Jackie喊話「台灣最美好的風景就是人，歡迎嫁來台灣。如果曾子益敢欺負妳，不要怕，我們都會保護妳」，此話一出讓現場笑翻，連曾子益的媽媽也頻頻點頭稱是。

(中時 )